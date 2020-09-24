В краевом заказнике браконьеров вычислили по яркому свету

В заказнике «Большемуртинский» задержали браконьеров во время охоты. Инспекторы дирекции по особо охраняемым природным территориям вычислили их по яркому свету от лампы-фары, рассказали в министерстве экологии и рационального природопользования.

Инспекторы подъехали к источнику света во время рейда. На месте они увидели автомобиль ВАЗ-2107, из окна которого было выставлено осветительное оборудование.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что нарушителями являются жители поселка Большая Мурта. В салоне их автомобиля обнаружили карабин с оптикой, гладкоствольное ружье, патроны и лампы-фары», - пояснили в министерстве.

Отметим, что на территории заказника охота запрещена. Нахождение с оружием на охраняемой природной территории приравнивается к охоте.



Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.