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В краевом заказнике браконьеров вычислили по яркому свету

Главная Происшествия
Красноярск
11:41 24 Сентября 2020
происшествия, охотник, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В заказнике «Большемуртинский» задержали браконьеров во время охоты. Инспекторы дирекции по особо охраняемым природным территориям вычислили их по яркому свету от лампы-фары, рассказали в министерстве экологии и рационального природопользования. 

Инспекторы подъехали к источнику света во время рейда. На месте они увидели автомобиль ВАЗ-2107, из окна которого было выставлено осветительное оборудование. 

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что нарушителями являются жители поселка Большая Мурта. В салоне их автомобиля обнаружили карабин с оптикой, гладкоствольное ружье, патроны и лампы-фары», - пояснили в министерстве. 

Отметим, что на территории заказника охота запрещена. Нахождение с оружием на охраняемой природной территории приравнивается к охоте.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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