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В Железногорске подросток сообщил о взрывчатке в школе

Главная Происшествия
Красноярск
10:38 24 Сентября 2020
происшествия, красноярка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Железногорске задержан 15-летний подросток, который сообщил в полицию о «минировании» школы. Об этом рассказали в ГУ МВД по краю. 

Звонивший пояснил, что в образовательном учреждении находится взрывоопасный предмет. Прибывшая на место группа правоохранителей обследовала здание. 

«На территории школы предметов, представляющих опасность, не обнаружено. В ходе оперативных мероприятий сотрудники ОВД установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 15-летний подросток», - пояснили в ведомстве. 

Школьник рассказал, что таким образом решил пошутить. На него завели уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция предусматривает до пяти лет тюрьмы. 

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