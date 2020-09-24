В Железногорске подросток сообщил о взрывчатке в школе

В Железногорске задержан 15-летний подросток, который сообщил в полицию о «минировании» школы. Об этом рассказали в ГУ МВД по краю.

Звонивший пояснил, что в образовательном учреждении находится взрывоопасный предмет. Прибывшая на место группа правоохранителей обследовала здание.

«На территории школы предметов, представляющих опасность, не обнаружено. В ходе оперативных мероприятий сотрудники ОВД установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 15-летний подросток», - пояснили в ведомстве.

Школьник рассказал, что таким образом решил пошутить. На него завели уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция предусматривает до пяти лет тюрьмы.