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В Красноярске будут судить сутенеров

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Красноярск
16:37 23 Сентября 2020
происшествия, красноярск, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Дело двоих сутенеров, которые вовлекали женщин в проституцию в течение пяти лет, дошло до суда. Мужчины 45 и 52 лет организовали в Советском районе бизнес по предоставлению интимуслуг. Для работы находили девушек, в том числе иногородних, которым обещали высокий доход ежедневно. Сутенеры гарантировали безопасные условия работы и обеспечивали их жильем.

«В случае желания девушек прекратить работу в отношении них применялись физические наказания, угрозы и крупные денежные штрафы. Полицейские выяснили, что c июня 2011 по декабрь 2016 года обвиняемые вовлекли в занятие проституцией 7 человек», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

За организацию и вовлечение в занятие проституцией красноярцам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Советский районный суд Красноярска.

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