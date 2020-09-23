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Задержанный глава религиозной общины на юге края отрицает свою вину

Главная Происшествия
Красноярск
09:00 23 Сентября 2020
общество, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Руководитель религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергей Тороп, более известный по прозвищу Виссарион, заявил о своей невиновности. Видеозапись беседы с журналистами публикует РИА Новости.

 «Я не только полностью не согласен с пунктами обвинения, я даже полностью отрицаю детали, которые там упоминаются. Это что-то невероятное», - отметил он. 

Глава общины заявил, что никогда не брал деньги за проведенные «таинства». 

Напомним, Виссариона и еще двоих организаторов религиозного сообщества Вадима Редькина и Владимира Ведерникова задержали во вторник, 21 сентября. Следственный комитет готовится предъявить им обвинение по статье «создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам». Община действовала с 1991 года. 

Правоохранители утверждают, что подозреваемые ради получения дохода привлекали денежные средства граждан. Они применяли психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого некоторым последователям организации причинен тяжкий вред здоровью. 

Организация «Центр последнего завета» базировалась на юге Красноярского края, в Курагинском районе. Сейчас там проводятся обыски. 

Фото: СК РФ

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