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Под Красноярском в аварии с погрузчиком погибли три человека

Главная Происшествия
Красноярск
07:00 23 Сентября 2020
авария, происшествия, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Накануне вечером на спуске с Дрокинской​ горы в сторону​​ Красноярска столкнулись иномарка Toyota Sprinter и погрузчик. Авария произошла в 19:50, сообщили в ГУ МВД по краю. 

«В результате​ ДТП погибли три человека,​ которые находились в легковом автомобиле. В настоящее время устанавливаются личности погибших. Еще четверо доставлены в больницу. Они также находились в иномарке», - пояснили в ведомстве. 

Обстоятельства аварии выясняются. Движение на трассе пришлось на время ограничить - машины проезжали по одной полосе.  

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