Под Красноярском в аварии с погрузчиком погибли три человека

Накануне вечером на спуске с Дрокинской горы в сторону Красноярска столкнулись иномарка Toyota Sprinter и погрузчик. Авария произошла в 19:50, сообщили в ГУ МВД по краю.
«В результате ДТП погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле. В настоящее время устанавливаются личности погибших. Еще четверо доставлены в больницу. Они также находились в иномарке», - пояснили в ведомстве.
Обстоятельства аварии выясняются. Движение на трассе пришлось на время ограничить - машины проезжали по одной полосе.