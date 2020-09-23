Под Красноярском в аварии с погрузчиком погибли три человека

Накануне вечером на спуске с Дрокинской​ горы в сторону​​ Красноярска столкнулись иномарка Toyota Sprinter и погрузчик. Авария произошла в 19:50, сообщили в ГУ МВД по краю.

«В результате​ ДТП погибли три человека,​ которые находились в легковом автомобиле. В настоящее время устанавливаются личности погибших. Еще четверо доставлены в больницу. Они также находились в иномарке», - пояснили в ведомстве.

Обстоятельства аварии выясняются. Движение на трассе пришлось на время ограничить - машины проезжали по одной полосе.