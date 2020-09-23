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В Красноярске водитель осужден на пять лет за смерть пассажира в ДТП

Главная Происшествия
Красноярск
08:55 23 Сентября 2020
происшествия, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске суд вынес приговор пьяному водителю BMW 535, по вине которого погиб человек. Авария произошла в октябре 2019 года. Ранним утром на Свердловской автомобилист не учел метеоусловия, на скорости около 100 км/ч машину занесло. Автомобиль оказался на газоне, где он врезался в электроопору. От столкновения один из пассажиров вылетел из салона на дорогу. Увечья были смертельными. Второй пассажир получил тупую травму тела, которая повлекла тяжкий вред здоровью.

При освидетельствовании водителя на состояние опьянения алкотестер показал 0,25 промилле.

«Собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора 24-летнему жителю Балахтинского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения)», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии-поселения.

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