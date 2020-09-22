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На юге края задержаны руководители религиозной общины Виссариона

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Красноярск
17:13 22 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Следственном комитете России прокомментировали задержание руководителей религиозной общины Виссариона. Организация имеет название «Церковь последнего завета». В числе арестованных - Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Им вменяют статью «создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам». 

По версии следствия, в период с 1991 по 22 сентября 2020 года фигуранты руководили религиозным объединением – Курагинской религиозной организацией «Церковь Последнего Завета».

«В целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью», - говорится в сообщении ведомства. 

Следователи проводят обыски в жилищах организаторов. Сегодня подозреваемых задержали на вертолете. В суде им изберут меру пресечения, правоохранители настаивают на аресте.

Фото: Следком РФ

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