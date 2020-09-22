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В полиции рассказали подробности задержания красноярского стрелка

Главная Происшествия
Красноярск
13:03 22 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В полиции Красноярска рассказали, как правоохранителям удалось поймать стрелка, повредившего минимум пять автомобилей. Задержанный мужчина всегда орудовал на Предмостной площади и ул. Партизана Железняка.

После нескольких заявлений от потерпевших правоохранители попытались определить позицию, из которой стреляет неизвестный. Они провели несколько экспериментов и нашли точное место. В итоге красноярца удалось задержать на месте преступления. Он снова пытался «наказать» водителей на ул. Партизана Железняка. 

В полиции рассказали подробности задержания красноярского стрелка

Выяснилось, что мужчина стрелял из багажника своего автомобиля. У него изъяли пневматическое оружие. Сам стрелок сейчас находится под домашним арестом. На него завели уголовное дело по статье «хулиганство». 

Задержанный на допросе пояснил, что таким методом он хотел проучить водителей, нарушавших правила дорожного движения. Стрелок якобы сам едва не попал в аварию из-за автомобилиста, который подрезал его на дороге. 

Красноярцу 38 лет, ранее он не был судим. 

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