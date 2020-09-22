У бара в Красноярске произошла массовая драка

Масштабная драка развернулась у красноярского бара Mods на Взлетке. В соцсетях появилась запись, на которой видно, как у входа в заведение собирается около 20 мужчин. Троих молодых людей жестоко избивают – их повалили на землю.

Жертвы при этом не сопротивляются, а только пытаются закрываться от ударов. На кадрах видно, что все нападавшие спортивной комплекции. Один из участников потасовки обратился за медицинской помощью с травмой головы. Мужчину направили на амбулаторное лечение.

О причинах конфликта ничего неизвестно. Полиция изучает опубликованную в интернете видозапись и устанавливает личности участников.