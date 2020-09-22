22 сентября
Красноярск
76.04
 
€ 90.01
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

У бара в Красноярске произошла массовая драка

Главная Происшествия
Красноярск
08:30 22 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Масштабная драка развернулась у красноярского бара Mods на Взлетке. В соцсетях появилась запись, на которой видно, как у входа в заведение собирается около 20 мужчин. Троих молодых людей жестоко избивают – их повалили на землю.

Жертвы при этом не сопротивляются, а только пытаются закрываться от ударов. На кадрах видно, что все нападавшие спортивной комплекции. Один из участников потасовки обратился за медицинской помощью с травмой головы. Мужчину направили на амбулаторное лечение.

О причинах конфликта ничего неизвестно. Полиция изучает опубликованную в интернете видозапись и устанавливает личности участников. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в подстрекательстве к убийству

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в подстрекательстве к убийству

21 Сентября 2020 г.
Следователи проверяют информацию
Новости Красноярска: Экс-министр лесного хозяйства Димитрий Маслодудов арестован на два месяца

Экс-министр лесного хозяйства Димитрий Маслодудов арестован на два месяца

21 Сентября 2020 г.
Его подозревают в получении взятки
Новости Красноярска: В крае экс-чиновника осудят за незаконную охоту на косуль в заказнике

В крае экс-чиновника осудят за незаконную охоту на косуль в заказнике

21 Сентября 2020 г.
Ущерб составил 1 млн рублей
Новости Красноярска: Октябрьский район может остаться без воды из-за аварии на сетях

Октябрьский район может остаться без воды из-за аварии на сетях

20 Сентября 2020 г.
На пр. Свободный прорвало соединение к трубопроводу
Новости Красноярска: В Красноярске в пожаре погибли мать и 6-летняя дочь

В Красноярске в пожаре погибли мать и 6-летняя дочь

19 Сентября 2020 г.
Отец и старшая дочь сумели спастись
Новости Красноярска: Адвокат экс-министра Маслодудова: «У человека нет никакого транспорта, нет коттеджа»

Адвокат экс-министра Маслодудова: «У человека нет никакого транспорта, нет коттеджа»

19 Сентября 2020 г.
Накануне чиновника задержали за взятку
Новости компаний
21/09
Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»
18/09
Готов корпус первого электрофильтра на Красноярской ТЭЦ-1
17/09
В СФУ установили биометрическую систему распознавания лиц
17/09
Новые сети СГК на красноярском правобережье позволят заместить две котельные на левом берегу
16/09
Красноярцы более 3,5 тысяч раз оплатили квитанции за детский сад на почте
15/09
В Сбербанке стартовал ЭКОпроект «Уборка диких мест»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае ведутся поиски трех пропавших подростков

В Красноярском крае ведутся поиски трех пропавших подростков

21 Сентября 2020 г.
Волонтеры просят помощи
Новости Красноярска: В Красноярск вернется 20-градусное тепло

В Красноярск вернется 20-градусное тепло

21 Сентября 2020 г.
К выходным резко похолодает
Новости Красноярска: В Красноярском крае более сотни заболевших коронавирусом

В Красноярском крае более сотни заболевших коронавирусом

18 Сентября 2020 г.
Регион на 14-м месте по числу зараженных
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru