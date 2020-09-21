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Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в подстрекательстве к убийству

Главная Происшествия
Красноярск
13:19 21 Сентября 2020
происшествия, красноярск
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Красноярские следователи проверяют информацию о совершении местным бизнесменом еще одного преступления. Задержанного Анатолия Быкова подозревают в подстрекательстве к убийству, сообщили в пресс-службе краевого Следкома. 

Речь идет о попытке убийства в 2004 году. По версии силовиков, подозреваемый приказал расправиться с 38-летним Андреем Грабовским, который на тот момент был вице-президентом федерации бокса Красноярского края. Киллер начал следить за жертвой. 

1 ноября 2004 года по дороге к поселку Овинный исполнитель из автомата Калашникова расстрелял иномарку BMW, в которой ехал Грабовский. 

«Довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший сумел увести свой автомобиль с линии обстрела и таким образом спасти себе жизнь. Киллер, увидев, что пули пробили кузов автомобиля и лобовое стекло, но не попали в водителя, с места происшествия скрылся», - рассказали в ведомстве. 

Сейчас следователи опрашивают свидетелей в рамках нового уголовного дела. 

Отметим, что сам Грабовский отбывает наказание за организацию убийства полицейского. Его приговорили к 13 годам заключения. Некоторое время назад его адвокаты попытались оспорить приговор в Верховном суде, однако в высшей инстанции апелляцию отклонили. 

Видео: Следком

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