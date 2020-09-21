Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в подстрекательстве к убийству

Красноярские следователи проверяют информацию о совершении местным бизнесменом еще одного преступления. Задержанного Анатолия Быкова подозревают в подстрекательстве к убийству, сообщили в пресс-службе краевого Следкома.

Речь идет о попытке убийства в 2004 году. По версии силовиков, подозреваемый приказал расправиться с 38-летним Андреем Грабовским, который на тот момент был вице-президентом федерации бокса Красноярского края. Киллер начал следить за жертвой.

1 ноября 2004 года по дороге к поселку Овинный исполнитель из автомата Калашникова расстрелял иномарку BMW, в которой ехал Грабовский.

«Довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший сумел увести свой автомобиль с линии обстрела и таким образом спасти себе жизнь. Киллер, увидев, что пули пробили кузов автомобиля и лобовое стекло, но не попали в водителя, с места происшествия скрылся», - рассказали в ведомстве.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей в рамках нового уголовного дела.

Отметим, что сам Грабовский отбывает наказание за организацию убийства полицейского. Его приговорили к 13 годам заключения. Некоторое время назад его адвокаты попытались оспорить приговор в Верховном суде, однако в высшей инстанции апелляцию отклонили.

Видео: Следком