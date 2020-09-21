Экс-министр лесного хозяйства Димитрий Маслодудов арестован на два месяца

Железнодорожный районный суд Красноярска избрал меру пресечения для экс-министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова. Он будет находиться под стражей минимум два месяца – до 17 ноября 2020 года, сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Бывшего министра подозревает в получении взятки в особо крупном размере. Сам он вину не признает и в содеянном не раскаивается.

На прошлой неделе Следственный комитет сообщил, что Димитрий Маслодудов и его родной брат Юрий замешаны в махинациях с лесным фондом. Так, Юрий был фактическим руководителем лесозаготовительной фирмы «Краслесторг», которой брат-министр в течение двух лет оказывал покровительство. Димитрий Маслодудов давал указания лесничим подбирать участки в Енисейском районе под санитарные рубки с последующим предоставлением их «Краслесторгу».

В Следственном комитете считают, что таким образом браться заработали более 7 млн рублей, 4 млн из которых получил лично Димитрий Маслодудов. Его брат Юрий также находится под следствием.