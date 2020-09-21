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В крае экс-чиновника осудят за незаконную охоту на косуль в заказнике

Главная Происшествия
Красноярск
10:32 21 Сентября 2020
общество, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бывшего председателя Крутоярского сельсовета депутатов осудят за незаконную охоту на косуль. По данным краевой прокуратуры, экс-чиновник убивал животных на территории заказника «Березовая дубрава». 

Подозреваемый вместе с другими браконьерами, личности которых не установлены, вышел на охоту в январе прошлого года. Никто из них не получал разрешение на добычу оленей. 

«Вступив в сговор, они произвели отстрел пяти особей сибирской косули. Убитых из огнестрельного оружия животных браконьеры отвезли на снегоходах во двор дома, принадлежащего обвиняемому», - рассказали в ведомстве. 

Ущерб составил 1 млн рублей. За браконьерство на бывшего чиновника завели уголовное дело. Оно направлено в Назаровский городской суд для рассмотрения. 

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