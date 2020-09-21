В крае экс-чиновника осудят за незаконную охоту на косуль в заказнике

Бывшего председателя Крутоярского сельсовета депутатов осудят за незаконную охоту на косуль. По данным краевой прокуратуры, экс-чиновник убивал животных на территории заказника «Березовая дубрава».

Подозреваемый вместе с другими браконьерами, личности которых не установлены, вышел на охоту в январе прошлого года. Никто из них не получал разрешение на добычу оленей.

«Вступив в сговор, они произвели отстрел пяти особей сибирской косули. Убитых из огнестрельного оружия животных браконьеры отвезли на снегоходах во двор дома, принадлежащего обвиняемому», - рассказали в ведомстве.

Ущерб составил 1 млн рублей. За браконьерство на бывшего чиновника завели уголовное дело. Оно направлено в Назаровский городской суд для рассмотрения.