Адвокат экс-министра Маслодудова: «У человека нет никакого транспорта, нет коттеджа»

Адвокат экс-министра лесного хозяйства Дмитрия Маслодудова прокомментировал задержание чиновника. Напомним, накануне Маслодудов был задержан по подозрению в получении взятки. В отношении его родного брата - Юрия Маслодудова - также возбуждено уголовное дело о посредничестве в получении взятки. Ранее он был арестован – полиция подозревает его в незаконных рубках лесных насаждений.

«Однозначно, что ничего незаконного, противоречащего интересам службы, Димитрий Александрович не совершал. Куча карточек, наверное, есть у каждого из нас. Все сейчас пользуются пластиковыми картами. Вопрос, сколько на них денег. Ни о каких суммах не идет речь. Семья жила на его личный доход, зарплату министра. У человека нет никакого личного там транспорта, у человека нет коттеджа», — рассказал Седьмому каналу адвокат Андрей Лисицын.

При этом в Следкоме подозревают, что за два года министр и его брат незаконным способом заработали более 7 млн рублей, 4 млн из которых получил министр Димитрий Маслодудов.