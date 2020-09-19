20 сентября
Красноярск
погода +10 °C
75.03
 
€ 88.96
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Адвокат экс-министра Маслодудова: «У человека нет никакого транспорта, нет коттеджа»

Главная Происшествия
Красноярск
12:54 19 Сентября 2020
задержание, взятка, красноярск, министр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Адвокат экс-министра лесного хозяйства Дмитрия Маслодудова прокомментировал задержание чиновника. Напомним, накануне Маслодудов был задержан по подозрению в получении взятки. В отношении его родного брата - Юрия Маслодудова - также возбуждено уголовное дело о посредничестве в получении взятки. Ранее он был арестован – полиция подозревает его в незаконных рубках лесных насаждений.

«Однозначно, что ничего незаконного, противоречащего интересам службы, Димитрий Александрович не совершал. Куча карточек, наверное, есть у каждого из нас. Все сейчас пользуются пластиковыми картами. Вопрос, сколько на них денег. Ни о каких суммах не идет речь. Семья жила на его личный доход, зарплату министра. У человека нет никакого личного там транспорта, у человека нет коттеджа», — рассказал Седьмому каналу адвокат Андрей Лисицын.

При этом в Следкоме подозревают, что за два года министр и его брат незаконным способом заработали более 7 млн рублей, 4 млн из которых получил министр Димитрий Маслодудов.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске в пожаре погибли мать и 6-летняя дочь

В Красноярске в пожаре погибли мать и 6-летняя дочь

19 Сентября 2020 г.
Отец и старшая дочь сумели спастись
Новости Красноярска: Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов задержан за взятку

Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов задержан за взятку

18 Сентября 2020 г.
По делу проходит его родной брат как посредник в получении взятки
Новости Красноярска: В Железногорске водитель не смог поменять водительские права и купил поддельные

В Железногорске водитель не смог поменять водительские права и купил поддельные

18 Сентября 2020 г.
Ему грозит срок
Новости Красноярска: Подозреваемый в поджоге в частной клинике Красноярска задержан

Подозреваемый в поджоге в частной клинике Красноярска задержан

18 Сентября 2020 г.
Мужчина скрывался в Козульском районе
Новости Красноярска: Полицейские в Красноярском крае доказали вину двух лжецелительниц

Полицейские в Красноярском крае доказали вину двух лжецелительниц

17 Сентября 2020 г.
Суд вынес приговор преступникам
Новости Красноярска: Причиной пожара в частной клинике Красноярска стал поджог

Причиной пожара в частной клинике Красноярска стал поджог

17 Сентября 2020 г.
Личность поджигателя устанавливают
Новости компаний
18/09
Готов корпус первого электрофильтра на Красноярской ТЭЦ-1
17/09
В СФУ установили биометрическую систему распознавания лиц
17/09
Новые сети СГК на красноярском правобережье позволят заместить две котельные на левом берегу
16/09
Красноярцы более 3,5 тысяч раз оплатили квитанции за детский сад на почте
15/09
В Сбербанке стартовал ЭКОпроект «Уборка диких мест»
11/09
Лопатками не роют и чистят их песком
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В крае изменился размер социальных выплат для безработных

В крае изменился размер социальных выплат для безработных

15 Сентября 2020 г.
Возобновилась деятельность предприятий, а работодатели готовы принимать новых сотрудников
Новости Красноярска: Жители Красноярского края избрали местные власти

Жители Красноярского края избрали местные власти

14 Сентября 2020 г.
В Красноярском крае в Единый день голосования прошли выборы 65 глав сельских и городских поселений.
Новости Красноярска: Уволен министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов

Уволен министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов

15 Сентября 2020 г.
Он покинул состав правительства по собственному желанию
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru