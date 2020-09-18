Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов задержан за взятку

Уволившийся в начале недели из краевого правительства министр лесного хозяйства Димитрий Маслодудов задержан по подозрению в получении взятки. В отношении его родного брата Юрия Маслодудова также возбуждено уголовное дело о посредничестве в получении взятки. Ранее он был арестован – полиция подозревает его в незаконных рубках лесных насаждений.

По информации регионального Следственного комитета, с марта 2018 по март 2020 года министр оказывал покровительство лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг». Формально учредителями фирмы были знакомые его родного брата, а фактически - руководителем был брат министра Маслодудова.

«Подозреваемый, в силу своего должностного положения давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, осуществлять подбор и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их ООО «Краслесторг», - сообщили следователи.

За два года министр и его брат таким незаконным способом заработали более 7 млн рублей, 4 млн из которых получил министр Димитрий Маслодудов.

Силовики провели проверку по месту жительства и в служебных кабинетах братьев. Экс-чиновник задержан, следователи намерены ходатайствовать об его аресте. Его брат Юрий ранее был арестован в рамках расследования другого уголовного дела.