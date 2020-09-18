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В Железногорске водитель не смог поменять водительские права и купил поддельные

Главная Происшествия
Красноярск
13:25 18 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Железногорске сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota на пр. Ленинградском. Во время проверки документов выяснилось, что водительское удостоверение у автомобилиста поддельное. По базе полицейские выяснили, что документ принадлежит женщине из другого региона. 

«28-летний водитель ранее имел водительское удостоверение, однако у него возникли трудности с его заменой, после чего он принял решение о приобретении прав незаконным путем. Бланк водительского удостоверения с признаками подделки был изъят сотрудниками и направлен на экспертизу, которая установила несоответствие способу изготовления и качеству полиграфической продукции», - рассказали в пресс-службе краевой полиции. 

За подделку документов на жителя Железногорска завели уголовное дело. Ему грозит до года тюрьмы. 

 

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