В Железногорске водитель не смог поменять водительские права и купил поддельные

В Железногорске сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota на пр. Ленинградском. Во время проверки документов выяснилось, что водительское удостоверение у автомобилиста поддельное. По базе полицейские выяснили, что документ принадлежит женщине из другого региона.

«28-летний водитель ранее имел водительское удостоверение, однако у него возникли трудности с его заменой, после чего он принял решение о приобретении прав незаконным путем. Бланк водительского удостоверения с признаками подделки был изъят сотрудниками и направлен на экспертизу, которая установила несоответствие способу изготовления и качеству полиграфической продукции», - рассказали в пресс-службе краевой полиции.

За подделку документов на жителя Железногорска завели уголовное дело. Ему грозит до года тюрьмы.