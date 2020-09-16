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В Красноярске поймали еще одного стрелка

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Красноярск
13:34 16 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Красноярске полицейские задержали мужчину, который стрелял по павильонам и кафе в Октябрьском и Свердловском районах. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю. 

Первый инцидент со стрельбой произошел в минувшее воскресенье. Местная жительница обратилась в органы - женщина рассказала, что неизвестный выстрелил из оружия в кафе в Октябрьском районе. Через час такая же жалоба поступила еще от одной красноярки. По словам свидетеля, некий мужчина вышел из автомобиля и открыл огонь по торговому павильону. 

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль Mercedes-Benz, на котором передвигался злоумышленник. Во время досмотра в багажнике иномарки были обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия, которые принадлежат хозяину машины.  За нарушение правил хранения и перевозки оружия в отношении 32-летнего владельца транспортного средства составлен протокол по ч.2 ст. 20.12 КоАП РФ», - прокомментировали в ведомстве. 

На машине передвигался не сам владелец, а его друг. Он же стрелял по объектам. На 28-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «хулиганство». Сейчас он находится под подпиской о невыезде. 

Напомним, это второй подобный случай в Красноярске за последнее время. В сентябре суд отправил под домашний арест 38-летнего мужчину, который стрелял по автомобилям в городе. 

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