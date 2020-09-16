В Красноярске поймали еще одного стрелка

В Красноярске полицейские задержали мужчину, который стрелял по павильонам и кафе в Октябрьском и Свердловском районах. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Первый инцидент со стрельбой произошел в минувшее воскресенье. Местная жительница обратилась в органы - женщина рассказала, что неизвестный выстрелил из оружия в кафе в Октябрьском районе. Через час такая же жалоба поступила еще от одной красноярки. По словам свидетеля, некий мужчина вышел из автомобиля и открыл огонь по торговому павильону.