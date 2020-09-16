Задержан глава Ачинского района

Глава Ачинского района Евгений Розанчуков задержан силовиками. Об этом 16 сентября рассказали в краевом Следственном комитете.

По данным правоохранителей, чиновник с июня 2020 года скрывался от органов следствия, даже был объявлен в федеральный розыск. В итоге по ориентировке его задержали сотрудники ГИБДД.

Главу района подозревают в халатности в рамках исполнения муниципального контракта по приобретению жилья для детей-сирот. По официальной версии, в период с 2016 по 2018 годы чиновник «не дал указание о проведении обязательной экспертизы жилых помещений на соответствие их требованиям техзадания».

«В результате его халатных действий были приобретены 8 квартир на общую сумму более 6,7 млн рублей, которые полностью не пригодны для постоянного проживания. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, глава района свою вину в совершенном преступлении не признал и в содеянном не раскаялся», - объяснили следователи.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения для чиновника. Высшая инстанция приняла решение расторгнуть договоры с сиротами и обязать администрацию предоставить им новое жилье.

Также уголовное дело о мошенничестве завели на 59-летнего предпринимателя из Ачинского района. По данным СК, бизнесмен знал, что администрация планирует покупать жилье для детей-сирот. Он приобрел нежилое двухэтажное помещение за 200 тысяч рублей, а затем перевел его в жилое. После он продал восемь квартир за 6,7 млн рублей.

Фото: Муниципальное образование Ачинский район