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За убийство 16-летней девушки осудят жителя Богучанского района

Главная Происшествия
Красноярск
09:30 16 Сентября 2020
происшествия, красноярск, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за убийство четырехлетней давности осудят 25-летнего жителя поселка Ангарский Богучанского района. По данным Следкома, жертвой мужчины стала 16-летняя жительница поселка Пинчуга. Ее останки нашли осенью 2017 года в выгребной яме. 

Следователи с 2016 года пытались установить подозреваемого. 

«Проверены на причастность к убийству более 200 лиц, представляющих оперативный интерес, опрошены более 1500 граждан, проживавших на территории поселка Пинчуга, назначено и проведено более 60 судебных экспертиз», - рассказали в ведомстве. 

Правоохранители восстановили картину преступления. Убийство произошло 14 июня 2016 года. В тот вечер потерпевшая вместе с подругой оказались в одной компании с подозреваемым. 21-летний парень и девушка решили прогуляться, между ними произошла ссора. Предполагается, что молодой человек задушил несовершеннолетнюю, а затем спрятал ее тело. 

В скором времени подозреваемый предстанет перед судом. 

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