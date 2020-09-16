За убийство 16-летней девушки осудят жителя Богучанского района

В Красноярском крае за убийство четырехлетней давности осудят 25-летнего жителя поселка Ангарский Богучанского района. По данным Следкома, жертвой мужчины стала 16-летняя жительница поселка Пинчуга. Ее останки нашли осенью 2017 года в выгребной яме.

Следователи с 2016 года пытались установить подозреваемого.

«Проверены на причастность к убийству более 200 лиц, представляющих оперативный интерес, опрошены более 1500 граждан, проживавших на территории поселка Пинчуга, назначено и проведено более 60 судебных экспертиз», - рассказали в ведомстве.

Правоохранители восстановили картину преступления. Убийство произошло 14 июня 2016 года. В тот вечер потерпевшая вместе с подругой оказались в одной компании с подозреваемым. 21-летний парень и девушка решили прогуляться, между ними произошла ссора. Предполагается, что молодой человек задушил несовершеннолетнюю, а затем спрятал ее тело.

В скором времени подозреваемый предстанет перед судом.