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В Норильске за мошенничество с госконтрактами задержаны три человека

Главная Происшествия
Красноярск
08:30 16 Сентября 2020
происшествия, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Норильске задержаны начальник отдела организации торгов муниципальным имуществом и земельными участками городской администрации, а также гендиректор компании «Санор» и его заместитель. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в краевом Следкоме. 

По версии следствия, во втором полугодии 2019-го управляющие компании «Санор», действуя по предварительному сговору с чиновниками администрации Норильска, предоставили подложные документы о выполнении госконтракта. Он предусматривал оказание услуг по техническому обслуживанию помещений. В итоге из бюджета Норильска было похищено 2,4 млн рублей. 

«В служебных кабинетах и по месту жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, представляющие интерес для следствия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанным меры пресечения», - прокомментировали в ведомстве. 

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Следком

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