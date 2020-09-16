В Норильске за мошенничество с госконтрактами задержаны три человека

В Норильске задержаны начальник отдела организации торгов муниципальным имуществом и земельными участками городской администрации, а также гендиректор компании «Санор» и его заместитель. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в краевом Следкоме.

По версии следствия, во втором полугодии 2019-го управляющие компании «Санор», действуя по предварительному сговору с чиновниками администрации Норильска, предоставили подложные документы о выполнении госконтракта. Он предусматривал оказание услуг по техническому обслуживанию помещений. В итоге из бюджета Норильска было похищено 2,4 млн рублей.

«В служебных кабинетах и по месту жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, представляющие интерес для следствия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанным меры пресечения», - прокомментировали в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Следком