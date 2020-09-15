В Красноярске водитель распивал алкоголь за рулем

Накануне в Ленинском районе Красноярска полицейские вышли в рейд «Нетрезвый водитель». Минувшей ночью инспекторы перекрыли проезжую часть на ул. Мичурина.

Как рассказали в ГИБДД, во время рейда был задержан нетрезвый водитель. От прохождения освидетельствования он отказался. На него составили административные материалы, а машину поместили на штрафстоянку.

Ночью на пр. Красноярский рабочий инспекторы остановили иномарку Toyota - 41-летний водитель не просто был пьян, а распивал алкоголь прямо за рулем.

«Результат освидетельствования составил 0,88 мг/л. Всего за ночь дорожные полицейские выявили в Красноярске 15 водителей, которые сели за руль нетрезвыми, двое из них совершили данное правонарушение повторно. Нарушителям грозит штраф 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет», - пояснили в ведомстве.

Напомним, рейд «Нетрезвый водитель» проводится в разные дни недели, как днем, так и ночью.