Директора красноярского вуза подозревают в мошенничестве

В Красноярске расследуют уголовное дело в отношении директора одного из вузов города. О каком именно учебном заведении идет речь, в ведомстве не уточнили. Руководительницу подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения, рассказали в краевом Следкоме.

По предварительной версии, подозреваемая устроила троих своих знакомых на должность паспортистов студенческого отряда. По факту они не выполняли своих обязанностей.

«Кроме того, подозреваемая систематически предоставляла в бухгалтерию не соответствующие действительности сведения об объемах якобы выполненной работы, в связи с чем на банковский счет лиц, фактически не осуществлявших трудовую деятельность, в период с 2016-го по 2020 год перечислено в общей сложности около 800 тысяч рублей. Деньгами подозреваемая распоряжалась по собственному усмотрению, так как банковские карты, привязанные к счетам, находились у нее», - пояснили в Следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается.