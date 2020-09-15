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Директора красноярского вуза подозревают в мошенничестве

Главная Происшествия
Красноярск
09:30 15 Сентября 2020
общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске расследуют уголовное дело в отношении директора одного из вузов города. О каком именно учебном заведении идет речь, в ведомстве не уточнили. Руководительницу подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения, рассказали в краевом Следкоме. 

 

По предварительной версии, подозреваемая устроила троих своих знакомых на должность паспортистов студенческого отряда. По факту они не выполняли своих обязанностей. 

«Кроме того, подозреваемая систематически предоставляла в бухгалтерию не соответствующие действительности сведения об объемах якобы выполненной работы, в связи с чем на банковский счет лиц, фактически не осуществлявших трудовую деятельность, в период с 2016-го по 2020 год перечислено в общей сложности около 800 тысяч рублей. Деньгами подозреваемая распоряжалась по собственному усмотрению, так как банковские карты, привязанные к счетам, находились у нее», - пояснили в Следкоме. 

Расследование уголовного дела продолжается. 

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