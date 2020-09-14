14 сентября
Красноярск
74.89
 
€ 88.68
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске обокрали ювелирный магазин на 2 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
11:50 14 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

В Красноярске задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина на 2 млн рублей. Двое молодых мужчин ворвались в торговую точку на ул. Тельмана в масках и с перцовым баллончиком. Они похитили золотые изделия, рассказали в краевой полиции. 

Оперативники установили личности предполагаемых грабителей - это ранее судимые красноярцы 1992 и 1996 годов рождения. 

 

«Во время обыска в квартире одного из подозреваемых была изъята часть похищенного имущества», - уточнили в ведомстве. 

На них завели уголовные дела по статье «разбой». Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Скрытый патруль» поймал под Ачинском подростка на мопеде

«Скрытый патруль» поймал под Ачинском подростка на мопеде

14 Сентября 2020 г.
У 13-летнего школьника нет прав
Новости Красноярска: Полицейские в Туруханском районе спасли двух пойманных осетров

Полицейские в Туруханском районе спасли двух пойманных осетров

13 Сентября 2020 г.
На берегу Енисея задержали двух предполагаемых браконьеров
Новости Красноярска: На красноярца завели уголовное дело за ДТП с ребенком

На красноярца завели уголовное дело за ДТП с ребенком

11 Сентября 2020 г.
Водитель находится под подпиской о невыезде
Новости Красноярска: Организатор убийства полицейского в Красноярске не смог оспорить приговор в Верховном суде

Организатор убийства полицейского в Красноярске не смог оспорить приговор в Верховном суде

10 Сентября 2020 г.
Жалобу защитников не удовлетворили
Новости Красноярска: В Партизанском районе браконьеры застрелили четыре косули

В Партизанском районе браконьеры застрелили четыре косули

10 Сентября 2020 г.
Туши животных обнаружили в багажнике
Новости Красноярска: Красноярского стрелка отправили под домашний арест

Красноярского стрелка отправили под домашний арест

10 Сентября 2020 г.
Меру пресечения избрал суд
Новости компаний
11/09
Лопатками не роют и чистят их песком
11/09
Более 370 тыс. EMS-отправлений получили жители Красноярского края за 7 месяцев 2020 года
09/09
Комбинат «Волна» признан одним из лидеров в области социального партнерства и охраны труда
09/09
В СФУ открыт набор на подготовительные курсы к ЕГЭ
09/09
Три месяца на магистрали: почему жители Свердловского района Красноярска летом терпели перебои с горячей водой?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцам обещают туман и заморозки

Красноярцам обещают туман и заморозки

9 Сентября 2020 г.
Прогнозы синоптиков на 9 и 10 сентября неблагоприятные - в среду и четверг в центральных и южных района Красноярского...
Новости Красноярска: Переменчивая погода ждет красноярцев на выходных

Переменчивая погода ждет красноярцев на выходных

11 Сентября 2020 г.
В воскресенье потеплеет
Новости Красноярска: Красноярец сделал сквер на месте свалки в частном секторе

Красноярец сделал сквер на месте свалки в частном секторе

11 Сентября 2020 г.
Чиновники его поддержали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru