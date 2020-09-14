В Красноярске обокрали ювелирный магазин на 2 млн рублей

В Красноярске задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина на 2 млн рублей. Двое молодых мужчин ворвались в торговую точку на ул. Тельмана в масках и с перцовым баллончиком. Они похитили золотые изделия, рассказали в краевой полиции.

Оперативники установили личности предполагаемых грабителей - это ранее судимые красноярцы 1992 и 1996 годов рождения.

«Во время обыска в квартире одного из подозреваемых была изъята часть похищенного имущества», - уточнили в ведомстве.

На них завели уголовные дела по статье «разбой». Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.