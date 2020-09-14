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«Скрытый патруль» поймал под Ачинском подростка на мопеде

Главная Происшествия
Красноярск
10:09 14 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В поселке Горный Ачинского района скрытый экипаж ГИБДД заметил за рулем мопеда школьника - парня остановили для проверки документов. 

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, двухколесным транспортом управлял 13-летний подросток без шлема и водительских прав. 

«Транспортное средство принадлежит его отцу, который не запрещал сыну управлять мопедом в сельской местности. Теперь родителям подростка за передачу лицу, не имеющему прав, предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей», - пояснили в ведомстве. 

В полиции решается вопрос о привлечении отца к административной ответственности за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
 

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