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Полицейские в Туруханском районе спасли двух пойманных осетров

Главная Происшествия
Красноярск
15:00 13 Сентября 2020
рыба, браконьер, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Двух подозреваемых в браконьерстве задержали полицейские Красноярского края на берегу Енисея на территории Туруханского района. В их моторной лодке обнаружили двух пойманных сибирских осетров и семь стерлядей.

По данным главного управления МВД России по Красноярскому краю, добыча велась запрещенными орудиями лова - «самоловами». Полицейские выпустил в Енисей почти всех «пленников», включая двух осетров, но две стерляди уже погибли. Нанесенный ущерб был оценен примерно в 9 тыс. руб.

Как отметили в полицейском главке, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Она предусматривает до пяти лет лишения свободы. Но материалы по незаконному вылову осетра выделены в отдельное производство, и в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 258.1 (незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ). В данном случае максимальный срок - до восьми лет.

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю

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