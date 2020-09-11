На красноярца завели уголовное дело за ДТП с ребенком

На 26-летнего водителя иномарки Volkswagen Tiguan завели уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» - накануне он сбил 10-летнего ребенка на ул. Авиаторов со стороны Алексеева, напомнили в ГИБДД.

По версии полицейских, 10 сентября мальчик пересекал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбила иномарка.

«В результате ДТП ребенок с многочисленными травмами доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в ведомстве.

Сейчас водитель находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет тюрьмы.