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На красноярца завели уголовное дело за ДТП с ребенком

Главная Происшествия
Красноярск
11:48 11 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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На 26-летнего водителя иномарки Volkswagen Tiguan завели уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» - накануне он сбил 10-летнего ребенка на ул. Авиаторов со стороны Алексеева, напомнили в ГИБДД. 

По версии полицейских, 10 сентября мальчик пересекал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбила иномарка. 

«В результате ДТП ребенок с многочисленными травмами доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в ведомстве. 

Сейчас водитель находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет тюрьмы. 

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