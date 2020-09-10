Организатор убийства полицейского в Красноярске не смог оспорить приговор в Верховном суде

Бывший вице-президент краевой федерации бокса Андрей Грабовский не смог оспорить приговор в Верховном суде России. Его приговорили к 13 годам заключения за организацию убийства бывшего заместителя начальника межрайонного отдела по раскрытию убийств ГУВД Красноярского края Сергея Назарова. Преступление совершено в 2004 году.

Суд установил, что 22 ноября 2004 года у подъезда собственного дома на улице Курчатова высокопоставленный полицейский был застрелен. На тот момент погибший уже не работал в органах. Долгое время дело не могли раскрыть. В рамках следствия были задержаны исполнитель и пособник совершенного преступления - их приговорили в 2010 году к 22 и 9 годам колонии.

Уголовное дело в отношении организатора преступления было выделено в отдельное производство, напомнили в краевой полиции.

Заказчика задержали в Москве и доставили в Красноярск. Спустя 15 лет его приговорили к суровому наказанию.