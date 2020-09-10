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Организатор убийства полицейского в Красноярске не смог оспорить приговор в Верховном суде

Главная Происшествия
Красноярск
13:30 10 Сентября 2020
происшествия, красноярск, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бывший вице-президент краевой федерации бокса Андрей Грабовский не смог оспорить приговор в Верховном суде России. Его приговорили к 13 годам заключения за организацию убийства бывшего заместителя начальника межрайонного отдела по раскрытию убийств ГУВД Красноярского края Сергея Назарова. Преступление совершено в 2004 году. 

Суд установил, что 22 ноября 2004 года у подъезда собственного дома на улице Курчатова высокопоставленный полицейский был застрелен. На тот момент погибший уже не работал в органах. Долгое время дело не могли раскрыть. В рамках следствия были задержаны исполнитель и пособник совершенного преступления - их приговорили в 2010 году к 22 и 9 годам колонии. 

Уголовное дело в отношении организатора преступления было выделено в отдельное производство, напомнили в краевой полиции. 

Заказчика задержали в Москве и доставили в Красноярск. Спустя 15 лет его приговорили к суровому наказанию. 

«В сентябре 2020 года Верховным судом Российской Федерации указанный приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба Андрея Грабовского и его защитников без удовлетворения», - рассказали в пресс-службе Следкома. 

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