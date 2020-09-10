В Партизанском районе браконьеры застрелили четыре косули - туши животных обнаружили в багажнике автомобиля УАЗ.

Как рассказали в краевой полиции, водитель машины и его знакомый устроили ночную охоту в лесном массиве около деревни Иннокеньевка.

«Мужчины с помощью фары освещали лесной массив и производили выстрелы в сторону животных, в результате чего было убито четыре косули. После этого подозреваемые на месте разделали туши, мясо сложили в мешки и погрузили в автомобиль. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что у мужчин не было соответствующей лицензии на охоту», - пояснили в ведомстве.

В автомобиле также нашли огнестрельное оружие, охотничьи ножи, фонари и прожектор. Также в багажнике находился убитый тетерев - на него у охотников была лицензия.

«Общая сумма причинного материального ущерба составила 160 тысяч рублей. Подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная охота». Браконьерам грозит до пяти лет тюрьмы.