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В Партизанском районе браконьеры застрелили четыре косули

Главная Происшествия
Красноярск
12:05 10 Сентября 2020
происшествия, браконьер
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Партизанском районе браконьеры застрелили четыре косули - туши животных обнаружили в багажнике автомобиля УАЗ. 

Как рассказали в краевой полиции, водитель машины и его знакомый устроили ночную охоту в лесном массиве около деревни Иннокеньевка. 

«Мужчины с помощью фары освещали лесной массив и производили выстрелы в сторону животных, в результате чего было убито четыре косули. После этого подозреваемые на месте разделали туши, мясо сложили в мешки и погрузили в автомобиль. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что у мужчин не было соответствующей лицензии на охоту», - пояснили в ведомстве. 

В автомобиле также нашли огнестрельное оружие, охотничьи ножи, фонари и прожектор. Также в багажнике находился убитый тетерев - на него у охотников была лицензия. 

«Общая сумма причинного материального ущерба составила 160 тысяч рублей. Подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - говорится в сообщении. 

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная охота». Браконьерам грозит до пяти лет тюрьмы. 

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