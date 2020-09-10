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Красноярского стрелка отправили под домашний арест

Главная Происшествия
Красноярск
11:25 10 Сентября 2020
происшествия, красноярск, арест
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский стрелок, подозреваемый в повреждении минимум пяти автомобилей, отправлен под домашний арест до 8 октября. Такую меру пресечения для 38-летнего мужчины избрал суд, пояснили в краевой полиции. 

Напомним, стрелок был задержан на этой неделе. Его поймали на ул. Партизана Железняка во время очередной попытки произвести выстрел по машине. У подозреваемого изъяли пневматическое ружье и патроны. В суде сторона обвинения ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде ареста. 

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Сам стрелок объяснил, что таким образом наказывал водителей за нарушения правил дорожного движения. 

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