Красноярского стрелка отправили под домашний арест

Красноярский стрелок, подозреваемый в повреждении минимум пяти автомобилей, отправлен под домашний арест до 8 октября. Такую меру пресечения для 38-летнего мужчины избрал суд, пояснили в краевой полиции.

Напомним, стрелок был задержан на этой неделе. Его поймали на ул. Партизана Железняка во время очередной попытки произвести выстрел по машине. У подозреваемого изъяли пневматическое ружье и патроны. В суде сторона обвинения ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде ареста.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Сам стрелок объяснил, что таким образом наказывал водителей за нарушения правил дорожного движения.