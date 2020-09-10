В Норильске сотрудник банка решил отомстить начальству и попал под следствие

В Норильске на сотрудника банка завели уголовное дело по статье «незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну без согласия их владельцев». Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следкома.

По версии силовиков, в прошлом году бывший директор одного из офисов банковской организации предоставил полицейским секретные документы: справки по счетам клиентов, мемориальные ордера и платежные поручения. Эти данные могут быть раскрыты только по решению суда. Таким образом мужчина решил отомстить вышестоящему руководству - начальство постоянно высказывало недовольство по поводу работы подозреваемого.

«Фигурант заявлял о том, что его руководством проводятся сомнительные финансовые операции. В ходе проверки изложенные подозреваемым факты не нашли своего подтверждения, в тоже время было установлено, что заявитель, приложив к своему заявлению финансовые документы, нарушил федеральное законодательство в сфере банковской деятельности, попадающее под уголовное преследование», - пояснили в Следкоме.

Сейчас силовики устанавливают личности тех, чьи данные о счетах были незаконно разглашены. Расследование продолжается.