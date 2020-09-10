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В Норильске сотрудник банка решил отомстить начальству и попал под следствие

Главная Происшествия
Красноярск
10:15 10 Сентября 2020
происшествия, банк
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Норильске на сотрудника банка завели уголовное дело по статье «незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну без согласия их владельцев». Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следкома. 

По версии силовиков, в прошлом году бывший директор одного из офисов банковской организации предоставил полицейским секретные документы: справки по счетам клиентов, мемориальные ордера и платежные поручения. Эти данные могут быть раскрыты только по решению суда. Таким образом мужчина решил отомстить вышестоящему руководству - начальство постоянно высказывало недовольство по поводу работы подозреваемого. 

«Фигурант заявлял о том, что его руководством проводятся сомнительные финансовые операции. В ходе проверки изложенные подозреваемым факты не нашли своего подтверждения, в тоже время было установлено, что заявитель, приложив к своему заявлению финансовые документы, нарушил федеральное законодательство в сфере банковской деятельности, попадающее под уголовное преследование», - пояснили в Следкоме. 

Сейчас силовики устанавливают личности тех, чьи данные о счетах были незаконно разглашены. Расследование продолжается. 

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