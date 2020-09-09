В крае пенсионер пытался перевести деньги со счета в швейцарском банке и лишился крупной суммы

В полиции рассказали о пенсионере из Ермаковского района, который лишился 800 тысяч рублей. Мужчина по инструкции мошенника пытался перевести деньги из швейцарского банка.

Установлено, что 71-летний пенсионер играл на интернет-бирже. В феврале он совершал торги на сайте брокерской фирмы, но ему отказались переводить деньги. Через некоторое время на электронную почту пенсионера написала женщина, которая представилась юристом и предложила свою помощь в выводе средств из его личного кабинета. Пенсионер согласился.

«В июле на телефон мужчины поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником финансового учреждения. Он сообщил, что компания, отказавшая пенсионеру в выводе денег после торгов, обанкротилась. При этом, по словам лжебанкира, брокер этой компании открыл на имя потерпевшего счет в швейцарском банке и перечислил с его личного кабинета около 200 долларов. После телефонного разговора на его электронную почту пришло сообщение о том, что на его счету в швейцарском банке находится около 60 тысяч долларов», - пояснили в полиции.

Пенсионеру предложили перевести деньги из швейцарского банка в российский, но для этого нужно было выплатить вымышленный налог. Мужчина доверился мошенникам и занял у своего друга 820 тысяч рублей. Преступники перестали выходить на связь после получения суммы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Аферистам грозит до 6 лет тюрьмы.