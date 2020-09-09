9 сентября
Красноярск
погода +15 °C
75.96
 
€ 89.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В краевой прокуратуре заявили об увеличении числа интернет-преступлений

Главная Происшествия
Красноярск
13:46 9 Сентября 2020
происшествия, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В прокуратуре Красноярского края насчитали 4,5 тысячи интернет-преступлений. Это данные за первое полугодие 2020-го, рассказали в ведомстве. При этом более трех тысяч дел до сих пор не раскрыты. 

Чаще всего мошенники пытаются снять деньги с банковских карт или электронных счетов. 

«Проведенный прокуратурой края анализ свидетельствует о том, что несмотря на принимаемые меры и определенные положительные результаты, криминогенная ситуация по данному направлению по-прежнему продолжает оставаться сложной», - заявили в надзорном ведомстве. 

Причины увеличения числа сетевых преступлений в прокуратуре также озвучили: недостаточная информированность людей, стремительное развитие технологий и низкая раскрываемость уголовных дел. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске изъяли из незаконного оборота два килограмма золота

В Красноярске изъяли из незаконного оборота два килограмма золота

9 Сентября 2020 г.
Продавцов оштрафуют
Новости Красноярска: Полиция требует ареста для красноярского стрелка

Полиция требует ареста для красноярского стрелка

9 Сентября 2020 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: За подготовку теракта школьника из Минусинского района отправили под арест

За подготовку теракта школьника из Минусинского района отправили под арест

9 Сентября 2020 г.
Дело рассматривали в Красноярске
Новости Красноярска: Следователи начали проверку после гибели пассажира катера на реке Муксунка

Следователи начали проверку после гибели пассажира катера на реке Муксунка

9 Сентября 2020 г.
Северянин погиб
Новости Красноярска: В Красноярске участники банды сутенеров попали под следствие

В Красноярске участники банды сутенеров попали под следствие

8 Сентября 2020 г.
В преступную группировку входили 23 человека
Новости Красноярска: В Красноярске задержали с поличным автомобильного стрелка

В Красноярске задержали с поличным автомобильного стрелка

8 Сентября 2020 г.
Мужчина повредил стекла пяти автомобилей
Новости компаний
09/09
Комбинат «Волна» признан одним из лидеров в области социального партнерства и охраны труда
09/09
В СФУ открыт набор на подготовительные курсы к ЕГЭ
09/09
Три месяца на магистрали: почему жители Свердловского района Красноярска летом терпели перебои с горячей водой?
04/09
Сбербанк и Университет Решетнева будут обучать студентов и нейросети
03/09
СФУ улучшил позиции в рейтинге Times Higher Education
03/09
Итоги самовольной врезки в городской водопровод на улице Якутской
03/09
В Красноярске прошло торжественное открытие новой школы
03/09
С простой электронной подписью можно получить посылку на почте за 30 секунд
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На Красноярск надвигаются заморозки

На Красноярск надвигаются заморозки

4 Сентября 2020 г.
Непогода придет уже на выходных
Новости Красноярска: В Красноярске водителя-подростка вычислили по видео в соцсетях

В Красноярске водителя-подростка вычислили по видео в соцсетях

7 Сентября 2020 г.
Он грубо нарушил правила дорожного движения
Новости Красноярска: В Красноярске пристав стал клиентом должницы и арестовал ее автомобиль

В Красноярске пристав стал клиентом должницы и арестовал ее автомобиль

9 Сентября 2020 г.
Женщина задолжала банку 100 тысяч рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru