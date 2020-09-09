В краевой прокуратуре заявили об увеличении числа интернет-преступлений

В прокуратуре Красноярского края насчитали 4,5 тысячи интернет-преступлений. Это данные за первое полугодие 2020-го, рассказали в ведомстве. При этом более трех тысяч дел до сих пор не раскрыты.

Чаще всего мошенники пытаются снять деньги с банковских карт или электронных счетов.

«Проведенный прокуратурой края анализ свидетельствует о том, что несмотря на принимаемые меры и определенные положительные результаты, криминогенная ситуация по данному направлению по-прежнему продолжает оставаться сложной», - заявили в надзорном ведомстве.

Причины увеличения числа сетевых преступлений в прокуратуре также озвучили: недостаточная информированность людей, стремительное развитие технологий и низкая раскрываемость уголовных дел.