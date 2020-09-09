В Красноярске изъяли из незаконного оборота два килограмма золота

В Красноярске полицейские проверили деятельность ювелирных мастерских в городе. У двух предпринимателей выявили грубые нарушения учета и хранения драгметаллов, пояснили в ведомстве.

Так, в мастерской Кировского района правоохранители обнаружили ювелирные изделия весом 567,8 гр. На них не было клейма, а у продавца - никаких документов. Часть драгоценностей была спрятана внутри книги.

«У предпринимателя в Октябрьском районе стражи правопорядка обнаружили и изъяли 1,5 кг лома ювелирных изделий», - заявили в МВД.

На нарушителей завели административные дела за «ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями без постановки на специальный учет» и «нарушение обязательных требований к учету и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них». Бизнесменам грозят штрафы от 30 до 100 тысяч рублей.