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Полиция требует ареста для красноярского стрелка

Главная Происшествия
Красноярск
11:50 9 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Полицейские ходатайствуют об аресте 38-летнего красноярца, подозреваемого в стрельбе по автомобилям. Его задержали во время очередной попытки произвести выстрел на ул. Партизана Железняка, напомнили в пресс-службе ГУ МВД по краю. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Мужчина задержан в рамках УПК России. 

«В ближайшее время дознаватели отдела полиции № 10 выйдут с ходатайством перед прокурором Советского района Красноярска об аресте подозреваемого», - пояснили в ведомстве. 

Отметим, что от выстрелов с июля 2020 года пострадало как минимум пять автомобилей. Все случаи были одинаковыми – на проезжей части вблизи Предмостной площади во время движения у машин были разбиты стекла. У стрелка изъято пневматическое ружье. Сам мужчина на видеокамеру признался, что хотел таким образом наказать водителей за нарушения ПДД. 

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