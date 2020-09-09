Полиция требует ареста для красноярского стрелка

Полицейские ходатайствуют об аресте 38-летнего красноярца, подозреваемого в стрельбе по автомобилям. Его задержали во время очередной попытки произвести выстрел на ул. Партизана Железняка, напомнили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Мужчина задержан в рамках УПК России.

«В ближайшее время дознаватели отдела полиции № 10 выйдут с ходатайством перед прокурором Советского района Красноярска об аресте подозреваемого», - пояснили в ведомстве.

Отметим, что от выстрелов с июля 2020 года пострадало как минимум пять автомобилей. Все случаи были одинаковыми – на проезжей части вблизи Предмостной площади во время движения у машин были разбиты стекла. У стрелка изъято пневматическое ружье. Сам мужчина на видеокамеру признался, что хотел таким образом наказать водителей за нарушения ПДД.