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Следователи начали проверку после гибели пассажира катера на реке Муксунка

Главная Происшествия
Красноярск
10:55 9 Сентября 2020
происшествия, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
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Следователи начали проверку инцидента на реке Мускунска, где в результате несчастного случая погиб 54-летний пассажир катера. 

По предварительной версии, 4 сентября текущего года компания из пяти мужчин отправилась на отдых - они собирались поехать на озеро Собачье, в 160 км от Норильска. Через два дня мужчины стали возвращаться назад.

«Не справившись с управлением, 60-летний владелец судна допустил его опрокидывание, в результате чего 54-летней пассажир не смог выбраться из кабины и утонул. Он управлял катером им без каких либо разрешительных документов», - отметили в пресс-службе Следкома. 

По факту гибели северянина проводится проверка, следователи при обнаружении состава преступления возбудят уголовное дело. 

Фото: Следком

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