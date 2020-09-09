Следователи начали проверку после гибели пассажира катера на реке Муксунка

Следователи начали проверку инцидента на реке Мускунска, где в результате несчастного случая погиб 54-летний пассажир катера.

По предварительной версии, 4 сентября текущего года компания из пяти мужчин отправилась на отдых - они собирались поехать на озеро Собачье, в 160 км от Норильска. Через два дня мужчины стали возвращаться назад.

«Не справившись с управлением, 60-летний владелец судна допустил его опрокидывание, в результате чего 54-летней пассажир не смог выбраться из кабины и утонул. Он управлял катером им без каких либо разрешительных документов», - отметили в пресс-службе Следкома.

По факту гибели северянина проводится проверка, следователи при обнаружении состава преступления возбудят уголовное дело.

Фото: Следком