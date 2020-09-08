В Красноярске участники банды сутенеров попали под следствие

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении 23 участников банды сутенеров. О преступном сообществе полицейские узнали еще в 2018 году. Обыски прошли по 16 адресам в Красноярске, где на протяжении длительного времени оказывались интимуслуги. Тогда полиция задержала 15 участников преступной группировки.

«Были обнаружены и изъяты несколько десятков сотовых телефонов и сим-карт, компьютерная техника, рекламная продукция о предоставлении интим-услуг, а также незарегистрированное оружие. Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятия проституцией», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

В ходе следствия силовикам удалось выйти на организатора преступного бизнеса. Красноярец создал его в 2015 году, установив в сообществе четкую иерархию. Роли всех участников банды были распределены, каждое подразделение имело уловное название: «Приват», «Тет-а-Тет», «силовое подразделение». Точки оказания интимных услуг находились в каждом районе Красноярска.

В отношении 23 человек в возрасте от 28 до 47 лет возбуждены уголовные дела по статье «Участие в преступном сообществе». Главарь банды будет отвечать за «Организацию преступного сообщества». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.