В Красноярске водителя-подростка вычислили по видео в соцсетях

В Красноярске полицейским удалось вычислить водителя иномарки Peugeot, нарушившего правила дорожного движения. Оказалось, что за рулем находился 17-летний подросток. На ул. Калинина он выехал на встречную полосу, а затем продолжил движение на «красный». Это подтверждает запись, снятая на видеорегистратор в другим автомобиле.

«Сотрудники полиции выяснили, что транспортным средством управлял 17-летний подросток, который взял автомобиль у своей знакомой без ее ведома, чтобы съездить по своим делам. По возвращению он обо всем рассказал владелице автомобиля», - пояснили в ГИБДД.

На подростка составили несколько административных материалов: за управление автомобилем без водительского удостоверения и страхового полиса, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по полосе, предназначенной для встречного движения. Общая сумма штрафов для подростка может превысить 11 тысяч рублей.

Фото: ГИБДД