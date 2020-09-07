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В Красноярске водителя-подростка вычислили по видео в соцсетях

Главная Происшествия
Красноярск
11:09 7 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске полицейским удалось вычислить водителя иномарки Peugeot, нарушившего правила дорожного движения. Оказалось, что за рулем находился 17-летний подросток. На ул. Калинина он выехал на встречную полосу, а затем продолжил движение на «красный». Это подтверждает запись, снятая на видеорегистратор в другим автомобиле. 

«Сотрудники полиции выяснили, что транспортным средством управлял 17-летний подросток, который взял автомобиль у своей знакомой без ее ведома, чтобы съездить по своим делам. По возвращению он обо всем рассказал владелице автомобиля», - пояснили в ГИБДД. 

На подростка составили несколько административных материалов: за управление автомобилем без водительского удостоверения и страхового полиса, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по полосе, предназначенной для встречного движения. Общая сумма штрафов для подростка может превысить 11 тысяч рублей. 

Фото: ГИБДД

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