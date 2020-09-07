На вокзале Красноярска задержали пассажира с человеческими останками в багаже

При досмотре багажа на железнодорожном вокзале Красноярска в сумке одного из пассажиров обнаружены человеческие останки. Сотрудник службы транспортной безопасности рассмотрел кости и черепа при просвечивании. При этом было очевидно, что это останки нескольких человек, сообщила на своей странице в Instagram специалист по транспортной безопасности вокзала Екатерина Калядина.

Пассажир представился священнослужителем и заявил, что останки обнаружил на кладбище, отодвинув камень. Мужчина пояснил, что везет останки на экспертизу в Санкт-Петербург. В пресс-службе красноярской епархии уже отреагировали на сообщение: никакого отношения к церкви священнослужитель не имеет. Документов, подтверждающих, что мужчина перевозивший человеческие кости, монах – нет.

Сейчас в случившемся разбирается полиция.

Фото: Pixabay / StelaDi

