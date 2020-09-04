На севере края жители поймали пьяного водителя и забрали у него ключи

Жители Богучан самостоятельно остановили водителя в тяжелом алкогольном опьянении. Пожилой мужчина был настолько пьян, что не мог выйти из машины. Свидетели забрали ключи от автомобиля и вызвали на место полицию. 61-летнего мужчину доставили в отделение ГИБДД, но пройти медосвидетельствование он отказался – это приравнивается к пьяному вождению.

«Действия и слова мужчины полицейские были вынуждены расценить как отказ от прохождения освидетельствования и составить на водителя административный материал по статье 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

Нарушителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Машина водителя отправлена на штрафстоянку.

Видео: ГИБДД