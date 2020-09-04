4 сентября
Красноярск
погода +23 °C
75.47
 
€ 89.14
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На севере края жители поймали пьяного водителя и забрали у него ключи

Главная Происшествия
Красноярск
16:53 4 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Жители Богучан самостоятельно остановили водителя в тяжелом алкогольном опьянении. Пожилой мужчина был настолько пьян, что не мог выйти из машины. Свидетели забрали ключи от автомобиля и вызвали на место полицию. 61-летнего мужчину доставили в отделение ГИБДД, но пройти медосвидетельствование он отказался – это приравнивается к пьяному вождению.

«Действия и слова мужчины полицейские были вынуждены расценить как отказ от прохождения освидетельствования и составить на водителя административный материал по статье 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

Нарушителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Машина водителя отправлена на штрафстоянку.

Видео: ГИБДД

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае предотвращен теракт в школе – СК РФ

В Красноярском крае предотвращен теракт в школе – СК РФ

4 Сентября 2020 г.
В Красноярском крае предотвращен взрыв в школе, который намеревался совершить подросток, сообщили в Следственном комитете РФ.
Новости Красноярска: Неудачливого взломщика банкомата осудят в Назаровском районе

Неудачливого взломщика банкомата осудят в Назаровском районе

4 Сентября 2020 г.
Он пытался украсть 1,3 млн рублей
Новости Красноярска: В Железногорске задержали «лесного» стрелка

В Железногорске задержали «лесного» стрелка

4 Сентября 2020 г.
Пострадали двое подростков
Новости Красноярска: В Красноярске за взятку будут судить бывшего гендиректора «Аэропортов Красноярья»

В Красноярске за взятку будут судить бывшего гендиректора «Аэропортов Красноярья»

3 Сентября 2020 г.
Он незаконно получил 25 и растратил 32 млн рублей
Новости Красноярска: Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двойного убийства

Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двойного убийства

3 Сентября 2020 г.
В отношении предпринимателя расследуются еще два уголовных дела
Новости Красноярска: В Ермаковском районе 10-летний мальчик погиб под тяжестью квадроцикла

В Ермаковском районе 10-летний мальчик погиб под тяжестью квадроцикла

2 Сентября 2020 г.
Его катал 19-летний брат
Новости компаний
04/09
Сбербанк и Университет Решетнева будут обучать студентов и нейросети
03/09
СФУ улучшил позиции в рейтинге Times Higher Education
03/09
Итоги самовольной врезки в городской водопровод на улице Якутской
03/09
В Красноярске прошло торжественное открытие новой школы
03/09
С простой электронной подписью можно получить посылку на почте за 30 секунд
01/09
С 1 сентября в Норильске стартует акция Сбербанка и Mastercard «С Masterсard поездки дешевле!»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Октябрьском районе Красноярска появится кинотеатр под открытым небом

В Октябрьском районе Красноярска появится кинотеатр под открытым небом

1 Сентября 2020 г.
Первый показ состоится 3 сентября
Новости Красноярска: Частный сектор Красноярска переведут на экологичный способ отопления

Частный сектор Красноярска переведут на экологичный способ отопления

1 Сентября 2020 г.
За полгода власти определятся, чем жители будут топить свои дома
Новости Красноярска: В августе зараженных коронавирусом в крае стало на 28% больше

В августе зараженных коронавирусом в крае стало на 28% больше

1 Сентября 2020 г.
Краевой центр по числу инфицированных занимает первое место в Сибири
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru