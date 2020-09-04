Неудачливого взломщика банкомата осудят в Назаровском районе

25-летнего жителя Назаровского района осудят за попытку украсть деньги из банкомата - операция закончилась неудачей для взломщика, напомнили в краевой полиции.

Инцидент произошел в селе Подсосное. В одном из зданий сельхозпредприятия сработала тревога, неизвестный пытался вскрыть банкомат с деньгами.

«В банкомате находилось более 1,3 млн рублей, но злоумышленник не успел похитить деньги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили лицо, причастное к данному преступлению. Им оказался ранее судимый местный 25-летний житель», - пояснили в ведомстве.

На молодого мужчину завели уголовное дело по статье «покушение на кражу в особо крупном размере». Материалы уже переданы в суд для рассмотрения.