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Неудачливого взломщика банкомата осудят в Назаровском районе

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Красноярск
12:13 4 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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25-летнего жителя Назаровского района осудят за попытку украсть деньги из банкомата - операция закончилась неудачей для взломщика, напомнили в краевой полиции. 

Инцидент произошел в селе Подсосное. В одном из зданий сельхозпредприятия сработала тревога, неизвестный пытался вскрыть банкомат с деньгами. 

«В банкомате находилось более 1,3 млн рублей, но злоумышленник не успел похитить деньги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили лицо, причастное к данному преступлению. Им оказался ранее судимый местный 25-летний житель», - пояснили в ведомстве. 

На молодого мужчину завели уголовное дело по статье «покушение на кражу в особо крупном размере». Материалы уже переданы в суд для рассмотрения. 

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