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В Железногорске задержали «лесного» стрелка

Главная Происшествия
Красноярск
11:23 4 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Железногорске полицейские поймали 37-летнего местного жителя, который стрелял в подростков из пневматического оружия. В результате происшествия пострадали двое школьников 15 лет. Об этом 4 сентября рассказали в краевой полиции. 

Сообщение о стрельбе в лесном массиве Железногорска поступило в органы накануне. Местные жители рассказали, что неизвестный мужчина целится в детей. Информация подтвердилась. 

«На место происшествия выехал наряд войск Росгвардии, которые задержали мужчину. Позже сотрудниками следственно-оперативной группы был изъят пневматический пистолет, который направлен на экспертизу. У пострадавших несовершеннолетних имеются незначительные травмы», - говорится в сообщении ведомства. 

Сам задержанный на допросе признался, что не целился в детей специально. Он рассказал, что вышел в лес, чтобы пострелять, и случайно «зацепил» подростков. 

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. На стрелка завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит лишение свободы до 5 лет.

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