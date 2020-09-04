В Железногорске задержали «лесного» стрелка

В Железногорске полицейские поймали 37-летнего местного жителя, который стрелял в подростков из пневматического оружия. В результате происшествия пострадали двое школьников 15 лет. Об этом 4 сентября рассказали в краевой полиции.

Сообщение о стрельбе в лесном массиве Железногорска поступило в органы накануне. Местные жители рассказали, что неизвестный мужчина целится в детей. Информация подтвердилась.

«На место происшествия выехал наряд войск Росгвардии, которые задержали мужчину. Позже сотрудниками следственно-оперативной группы был изъят пневматический пистолет, который направлен на экспертизу. У пострадавших несовершеннолетних имеются незначительные травмы», - говорится в сообщении ведомства.

Сам задержанный на допросе признался, что не целился в детей специально. Он рассказал, что вышел в лес, чтобы пострелять, и случайно «зацепил» подростков.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. На стрелка завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит лишение свободы до 5 лет.