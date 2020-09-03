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В Красноярске за взятку будут судить бывшего гендиректора «Аэропортов Красноярья»

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Красноярск
17:39 3 Сентября 2020
происшествия, красноярск, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Уголовное дело о взятке бывшего гендиректора предприятия «Аэропорты Красноярья» рассмотрит Советский районный суд. Красноярская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчину подозревают в получении взятки и коммерческого подкупа, растрате и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила 25 млн рублей.

«В период с 2014 года по 2017 год генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, незаконно получал от представителей юридических лиц коммерческие подкупы и взятки за преференции при заключении договоров на выполнение работ и оказание услуг», - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Кроме того, следствие вменяет гендиректору растрату активов авиакомпании «Турухан» на сумму 32 млн рублей. Обвиняемый не признает свою вину ни в одном из преступлений.

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