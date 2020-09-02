В Ермаковском районе 10-летний мальчик погиб под тяжестью квадроцикла

В Ермаковском районе Красноярского края накануне перевернулся квадроцикл - в результате ЧП погиб 10-летний пассажир вездехода. Об этом 2 сентября рассказали в пресс-службе ГИБДД.

По версии полицейских, квадроциклом управлял 19-летний жители села Салба. Он решил забрать с прогулки своего младшего брата. Для этого он взял у родителей мотовездеход. При этом у парня не было водительских прав.

«Возвращаясь домой, молодой человек допустил опрокидывание квадроцикла. В результате ДТП водитель получил ушибы и ссадины, а его 10-летний пассажир от полученных травм спустя несколько часов умер в больнице. Мальчик был в шлеме», - пояснили в ведомстве.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства трагедии.

Фото: ГИБДД