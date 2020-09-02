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В Ермаковском районе 10-летний мальчик погиб под тяжестью квадроцикла

Главная Происшествия
Красноярск
14:45 2 Сентября 2020
происшествия, красноярск, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
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В Ермаковском районе Красноярского края накануне перевернулся квадроцикл - в результате ЧП погиб 10-летний пассажир вездехода. Об этом 2 сентября рассказали в пресс-службе ГИБДД. 

По версии полицейских, квадроциклом управлял 19-летний жители села Салба. Он решил забрать с прогулки своего младшего брата. Для этого он взял у родителей мотовездеход. При этом у парня не было водительских прав. 

«Возвращаясь домой, молодой человек допустил опрокидывание квадроцикла. В результате ДТП водитель получил ушибы и ссадины, а его 10-летний пассажир от полученных травм спустя несколько часов умер в больнице. Мальчик был в шлеме», - пояснили в ведомстве. 

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства трагедии. 

Фото: ГИБДД

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