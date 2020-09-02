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Житель Зеленогорска ответит в суде за гибель своей собаки

Главная Происшествия
Красноярск
11:55 2 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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41-летний житель Зеленогорска может сесть в тюрьмы на пять лет из-за смерти своей собаки. В июле 2020-го года он выбросил питомца из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже. От полученных травм животное погибло, напомнили в краевой полиции. 

Все произошло ночью. У мужчины завязался конфликт со своей сожительницей по поводу воспитания собаки. 

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый пришел в комнату к своей сожительнице. Во время ссоры мужчина выбросил животное из окна четвертого этажа. От полученных травм собака погибла. Свидетелем данного происшествия стал 11-летний сын хозяйки комнаты», - рассказали в полиции. 

Дело о жестоком обращении с животным передано в суд для рассмотрения. 

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