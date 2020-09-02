Житель Зеленогорска ответит в суде за гибель своей собаки

41-летний житель Зеленогорска может сесть в тюрьмы на пять лет из-за смерти своей собаки. В июле 2020-го года он выбросил питомца из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже. От полученных травм животное погибло, напомнили в краевой полиции.

Все произошло ночью. У мужчины завязался конфликт со своей сожительницей по поводу воспитания собаки.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый пришел в комнату к своей сожительнице. Во время ссоры мужчина выбросил животное из окна четвертого этажа. От полученных травм собака погибла. Свидетелем данного происшествия стал 11-летний сын хозяйки комнаты», - рассказали в полиции.

Дело о жестоком обращении с животным передано в суд для рассмотрения.