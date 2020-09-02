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Районный депутат в Красноярском крае незаконно вырубил лес на 3 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
09:38 2 Сентября 2020
происшествия, красноярск, лес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Депутат Тюхтетского районного Совета осужден за незаконную рубку леса в особо крупном размере. В Следственном комитете сообщили, что в период с марта по апрель 2019 года по распоряжению народного избранника рабочие вырубили 327 кубометров древесины. Ущерб государству составил 3 млн рублей. Схему депутата раскрыли сотрудники ФСБ. 

Еще во время следствия имущество подозреваемого было арестовано на общую сумму более 6 млн рублей.

«Подсудимый признал вину в совершении указанного преступления. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью на 2 года», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

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