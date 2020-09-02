Районный депутат в Красноярском крае незаконно вырубил лес на 3 млн рублей

Депутат Тюхтетского районного Совета осужден за незаконную рубку леса в особо крупном размере. В Следственном комитете сообщили, что в период с марта по апрель 2019 года по распоряжению народного избранника рабочие вырубили 327 кубометров древесины. Ущерб государству составил 3 млн рублей. Схему депутата раскрыли сотрудники ФСБ.

Еще во время следствия имущество подозреваемого было арестовано на общую сумму более 6 млн рублей.