Молодую красноярку осудят за намеренное убийство годовалой дочери

Следователи направили в суд уголовное дело 25-летней красноярки, которую подозревают в намеренном убийстве своей годовалой дочери. В преддверии Нового года молодая женщина распивала спиртное у себя дома. Дочка стала громко кричать и плакать, у матери не получилось ее успокоить. Тогда женщина пять раз ударила ребенка кулаком в область жизненно-важных органов – через некоторое время девочка умерла.

«Следствием добыты достаточные доказательства причастности обвиняемой к преступлением, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

