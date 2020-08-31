Активность клещей в Красноярске выросла почти в два раза

В Красноярске сохраняется угроза заражения клещевыми инфекциями. В краевом Роспотребнадзоре сообщили, что активность кровососов за последнюю неделю выросла в 1,8 раза – активизировались степные клещи — переносчики клещевого риккетсиоза. С 24 по 30 августа за медицинской помощью с жалобами на укусы клещей обратились 65 человек в Красноярском каре, в городе пострадавших 13.

Клещевой риккетсиоз – острове инфекционное заболевание, которое проявляется лихорадкой, увеличением лимфоузлов и сыпью.

Сезон активности клещей в Красноярском крае обычно окончательно завершается в сентябре-октябре. В этом году инфекционисты отмечают стандартные показатели – в больницы с жалобами на укусы за весну-лето обратились 15 983 человека.