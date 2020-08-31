Тайга на севере края горит на площади 132 тысячи га

По информации Авиалесоохраны, на севере Красноярского края 31 августа бушует 28 лесных пожаров на площади 132,3 тысячи га. Очаги возгораний зарегистрированы в Эвенкийском и Кежемском районах.

За сутки пожарным удалось потушить 6 возгораний на площади 527 га. Пожары возникли из-за гроз, убеждены специалисты.

«В Приангарье в течение трех недель держится жаркая ветреная погода с сухими грозами, что способствует росту класса пожарной опасности. Почти все пожары действуют в отдаленной труднодоступной местности. Для оперативного реагирования на возгорания усилена группировка лесопожарных формирований в Эвенкийском и Кежемском районах. В настоящее время там мобилизовано более 1000 человек», - рассказали в краевом правительстве.

Отметим, что очаги на севере края помогают тушить пожарные из соседних регионов - Томской области и Алтая.

Напомним, в Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС в лесах. Доступ людей в тайгу ограничен.