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Тайга на севере края горит на площади 132 тысячи га

Главная Происшествия
Красноярск
13:25 31 Августа 2020
происшествия, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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По информации Авиалесоохраны, на севере Красноярского края 31 августа бушует 28 лесных пожаров на площади 132,3 тысячи га. Очаги возгораний зарегистрированы в Эвенкийском и Кежемском районах. 

За сутки пожарным удалось потушить 6 возгораний на площади 527 га. Пожары возникли из-за гроз, убеждены специалисты. 

«В Приангарье в течение трех недель держится жаркая ветреная погода с сухими грозами, что способствует росту класса пожарной опасности. Почти все пожары действуют в отдаленной труднодоступной местности. Для оперативного реагирования на возгорания усилена группировка лесопожарных формирований в Эвенкийском и Кежемском районах.  В настоящее время там мобилизовано более 1000 человек», - рассказали в краевом правительстве. 

Отметим, что очаги на севере края помогают тушить пожарные из соседних регионов - Томской области и Алтая. 

Напомним, в Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС в лесах. Доступ людей в тайгу ограничен.

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