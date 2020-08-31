Житель Таймыра ловил сетями краснокнижного осетра

На Таймыре сотрудники ДПС накануне остановили автомобиль «Нива» - в багажнике машины находилась незаконно выловленная рыба. Речь идет о краснокнижном сибирском осетре, рассказали в краевой полиции.

Рыбу в Енисее с помощью сетей выловил 53-летний житель поселка Воронцова. Затем он попросил знакомого перевезти ее.

«Изъятая рыба была направлена на экспертизу. Исследование показало, что она относится к виду «осетр сибирский» и внесена в перечень особо ценных водных биологических ресурсов. Сумма ущерба составила более 1,1 млн рублей», - отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Северянину грозит до 3 лет тюрьмы. Следствие продолжается.