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Женщина и двое детей погибли при пожаре на севере Красноярского края

Главная Происшествия
Красноярск
09:55 31 Августа 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Женщина и двое детей 10 и 5 лет погибли во время пожара в частом доме в поселке Сандакчес Туруханского района. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что огонь вспыхнул накануне утром.

К моменту приезда пожарных люди были уже мертвы. Причины трагедии предстоит установить. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». 

«Ход расследования уголовного дела и результаты прокурорской проверки находятся на контроле прокуратуры края», - добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

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