Женщина и двое детей погибли при пожаре на севере Красноярского края

Женщина и двое детей 10 и 5 лет погибли во время пожара в частом доме в поселке Сандакчес Туруханского района. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что огонь вспыхнул накануне утром.

К моменту приезда пожарных люди были уже мертвы. Причины трагедии предстоит установить. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».