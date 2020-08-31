Лев Генрих в «Роевом ручье» умер от старости

В «Роевом ручье» умер лев по кличке Генрих. Этот хищник был старейшим жителем красноярского зоопарка. В 2001 году его привезли в краевой центр из Новосибирска 2-месячным котенком. В неволе он прожил 19 лет – для льва это почтенный возраст. В дикой природе они живут 10 – 14 лет.

«За время жизни в «Роевом ручье» Генрих неоднократно становился отцом. По зоопаркам мира разъехалось много львят – детей и внуков Генриха. В этом году ему исполнилось 19 лет, для львов это очень преклонный возраст, по кошачьим меркам он долгожитель», - рассказали в пресс-службе парка флоры и фауны «Роев ручей».

Отметим, что первой подругой Генриха в красноярском зоопарке была Варя – она умерла при родах. После этого ему привезли самку из Еревана по кличке Аня – с ней у Генриха также было общее потомство.

Фото: «Роев ручей»